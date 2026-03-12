Il consigliere metropolitano allo Sport Sergio Colella | Bene il nuovo indirizzo del liceo scientifico sportivo al Pontano

Il consigliere metropolitano allo Sport ha espresso soddisfazione per la decisione di spostare il liceo scientifico sportivo al Pontano, ritenendo questa scelta in linea con l’obiettivo di Napoli di diventare Capitale Europea dello sport nel 2026. Ha sottolineato l’importanza di conciliare studio e attività sportive come una delle sfide principali dell’attuale momento.

Un’ottima scelta in linea con Napoli Capitale Europea dello sport 2026. “ Coniugare studio e sport è la vera sfida di oggi. Ricercare il giusto equilibrio tra percorso didattico e discipline agonistiche praticate richiede costanza, dedizione, sacrificio. Talento e merito devono procedere di pari passo e la presentazione del Liceo Scientifico Sportivo va in tale direzione”, dichiara Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto questa mattina a Palazzo Cariati, sede dello storico Istituto Pontano. “È un 2026 ricco di significato e di contenuti: il Centenario del Calcio Napoli, Napoli capitale europea dello sport e i 150 anni dell’Istituto Giovanni Pontano, un vero pilastro dell’educazione napoletana”, osserva l’esponente dell’Ente di Piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

