Durante la Coppa Europa dei 10mila metri alla Spezia, gli atleti italiani hanno ottenuto una vittoria collettiva. La squadra azzurra ha dominato la competizione, portando a casa il primo posto. I risultati confermano la presenza di atleti italiani tra i migliori del continente in questa disciplina. La gara si è conclusa con una prestazione significativa per la rappresentativa nazionale.

L’epoca d’oro dell’atletica italiana continua anche alla Spezia. È un trionfo azzurro quello si materializza sotto un sole da prima estate al centro sportivo Montagna, L’italia domina anche la Coppa Europa dei 10mila metri, nonostante le pesanti assenze che rischiavano di condizionare la prestazione degli azzurri come quelle degli alfieri Nadia Battocletti e Yeman Crippa. Nella competizione femminile l’Italia si porta a casa uno splendido oro a squadre e il bronzo individuale di Elisa Palmero. Un successo che mancava da quindici anni, quando le atlete italiane trionfarono nell’edizione di Oslo. Nella gara maschile a brillare è invece la stella di Iliass Aouani: il suo successo ha trascinato la squadra al secondo posto, dietro solo alla Francia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trionfo d’oro. L’Italia domina la Coppa Europa dei 10mila metri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Capolavoro DOMINIK PARIS, fanno 20 vittorie in discesa che conquista una vittoria storica

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Atletica, la Coppa Europa dei 10mila: è un’Italia d’oro, che trionfo delle azzurre nella sfida a squadre

Al Montagna la Coppa Europa dei 10mila metri. In gara big dell’atletica con ospiti d’eccezioneA Spezia si svolge la Coppa Europa dei 10mila metri, con atleti di spicco provenienti da diversi paesi europei.

Temi più discussi: Atletica, la Coppa Europa dei 10mila: è un’Italia d’oro, che trionfo delle azzurre nella sfida a squadre; Aouani e le donne del mezzofondo trascinano l’Italia: doppio oro nella Coppa Europa dei 10.000 a La Spezia; Coppa Europa dei 10.000 metri, trionfo delle azzurre nella gara a squadre; La Spezia: Aouani e squadra femminile d'oro!.

La Spezia: Aouani e squadra femminile d’oro x.com

La Spezia: Aouani e squadra femminile d’oroTrionfo azzurro, in casa, nella Coppa Europa dei 10.000 metri. A La Spezia l’Italia svetta nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi. Successo per Iliass Aouani e per la squadra femminile, ... liguriasport.com

Coppa Europa dei 10.000 metri, trionfo delle azzurre nella gara a squadrePer gli uomini medaglia d'argento a squadre dietro alla Francia grazie alla splendida vittoria di Iliass Aouani ... rainews.it

Solo 6 allenatori sono riusciti a chiudere una stagione di campionato davanti a Guardiola reddit