Al Montagna la Coppa Europa dei 10mila metri In gara big dell’atletica con ospiti d’eccezione

A Spezia si svolge la Coppa Europa dei 10mila metri, con atleti di spicco provenienti da diversi paesi europei. La competizione vede la partecipazione di alcuni tra i più noti specialisti della distanza, oltre a ospiti di rilievo del passato dell’atletica leggera. La manifestazione si tiene al Montagna e si svolge su un percorso dedicato, attirando appassionati e addetti ai lavori. La giornata comprende anche momenti di intrattenimento e incontri con gli atleti presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui