Al Montagna la Coppa Europa dei 10mila metri In gara big dell’atletica con ospiti d’eccezione
A Spezia si svolge la Coppa Europa dei 10mila metri, con atleti di spicco provenienti da diversi paesi europei. La competizione vede la partecipazione di alcuni tra i più noti specialisti della distanza, oltre a ospiti di rilievo del passato dell’atletica leggera. La manifestazione si tiene al Montagna e si svolge su un percorso dedicato, attirando appassionati e addetti ai lavori. La giornata comprende anche momenti di intrattenimento e incontri con gli atleti presenti.
L’atletica internazionale fa tappa a Spezia, accompagnata da grandissimi nome del passato. La Coppa Europa dei 10mila metri si svolgerà sabato 23 maggio al campo “Alessandro Montagna”, evento presentato ieri dal sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini e dal presidente della Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei. Si tratta di uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario europeo dell’atletica. "Spezia – sottolinea Peracchini – si conferma sempre più una città capace di accogliere grandi manifestazioni. Sarà una giornata di grande sport e un’importante occasione di visibilità per il nostro territorio". "Su questo evento – aggiunge Mei – punta molto European Athletics per valorizzare la distanza anche in pista, non solo su strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atletica: Coppa Europa 10.000 metri alla Spezia 15-05-2026
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