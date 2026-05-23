Atletica la Coppa Europa dei 10mila | è un’Italia d’oro che trionfo delle azzurre nella sfida a squadre
Durante la Coppa Europa dei 10.000 metri, le atlete italiane hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre a La Spezia. Nonostante alcune assenze, le rappresentanti italiane hanno ottenuto il primo posto, superando le avversarie. La competizione si è svolta il 23 maggio 2026, con le atlete azzurre che hanno ottenuto risultati convincenti e portato a casa la medaglia d’oro. La vittoria è arrivata grazie alle prestazioni di più atlete italiane in diverse fasi della gara.
La Spezia, 23 maggio 2026 – Più forte delle assenze. È un’Italia che continua a vincere quella dell’atletica. Anche alla Spezia, nella Coppa Europa dei 10mila metri, nonostante i forfait eccellenti la nazionale ha conquistato risultati di prestigio. Al centro sportivo Montagna, le azzurre colgono un fantastico oro a squadre, trascinate dal terzo posto individuale di Elisa Palmero, mentre gli uomini, grazie alla splendida vittoria di Iliass Aouani - campione europeo e bronzo mondiale di maratona –, si prendono l’argento a squadre dietro la Francia. Davanti a una buona cornice di pubblico, la finale A della competizione femminile vede il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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