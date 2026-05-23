Atletica la Coppa Europa dei 10mila | è un’Italia d’oro che trionfo delle azzurre nella sfida a squadre

Notizia in breve

Durante la Coppa Europa dei 10.000 metri, le atlete italiane hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre a La Spezia. Nonostante alcune assenze, le rappresentanti italiane hanno ottenuto il primo posto, superando le avversarie. La competizione si è svolta il 23 maggio 2026, con le atlete azzurre che hanno ottenuto risultati convincenti e portato a casa la medaglia d’oro. La vittoria è arrivata grazie alle prestazioni di più atlete italiane in diverse fasi della gara.