Trezzano sfregio al monumento per Capaci | il sindaco | Atto vergognoso
Durante le celebrazioni della legalità, un monumento dedicato alla strage di Capaci è stato danneggiato con uno sfregio alla targa. Il sindaco ha definito l’atto vergognoso. Non sono stati forniti dettagli su come i responsabili siano riusciti a entrare nel parco senza essere individuati o fermati. La polizia sta indagando sull’accaduto e verificando eventuali immagini di sorveglianza per identificare i responsabili.
? Punti chiave Chi ha colpito la targa proprio durante le celebrazioni della legalità?. Come hanno fatto i responsabili a sfuggire ai controlli del parco?. Perché il sindaco ipotizza una sfida all'educazione delle nuove generazioni?. Cosa riveleranno le indagini sulla vera natura del movente dietro lo sfregio?.? In Breve Operai della manutenzione scoprono il danno alla targa nella giornata di ieri mattina.. Il sindaco Morandi distingue tra intimidazione mafiosa e bravata dettata dall'ignoranza.. Nomi incisi sulla pietra colpita: Morvillo, Schifani, Dicillo e Montinaro.. L'episodio avviene nel parco di Trezzano durante le celebrazioni della Giornata della legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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