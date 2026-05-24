Trezzano sfregio al monumento per Capaci | il sindaco | Atto vergognoso

Notizia in breve

Durante le celebrazioni della legalità, un monumento dedicato alla strage di Capaci è stato danneggiato con uno sfregio alla targa. Il sindaco ha definito l’atto vergognoso. Non sono stati forniti dettagli su come i responsabili siano riusciti a entrare nel parco senza essere individuati o fermati. La polizia sta indagando sull’accaduto e verificando eventuali immagini di sorveglianza per identificare i responsabili.