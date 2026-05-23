Trezzano vandalizzato il monumento dedicato a Giovanni Falcone nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci

Notizia in breve

Il monumento dedicato a Giovanni Falcone è stato vandalizzato nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. L’incidente si è verificato a Trezzano sul Naviglio, nel milanese, e ha causato danni alla struttura commemorativa. La presenza di danni è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione al danneggiamento.