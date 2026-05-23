Trezzano vandalizzato il monumento dedicato a Giovanni Falcone nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci
Il monumento dedicato a Giovanni Falcone è stato vandalizzato nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. L’incidente si è verificato a Trezzano sul Naviglio, nel milanese, e ha causato danni alla struttura commemorativa. La presenza di danni è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione al danneggiamento.
Trezzano sul Naviglio (Milano), 23 maggio 2026 – Danneggiato il monumento dedicato alla memoria di Giovanni Falcone. È accadto la scorsa notte alla vigilia del 23 maggio, data in cui si celebra oltre al ricordo della terribile strage di Capaci, il Giorno della Legalità per ricordare le vittime della mafia e chi ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata, a Trezzano sul Naviglio è stato danneggiato il monumento dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e delle persone che persero la vita con lui quel tragico giorno di 34 anni fa. Quando è avvenuto il raid . La lastra in marmo del monumento è stata trovata vandalizzata nella notte precedente alla ricorrenza simbolo della lotta alla mafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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