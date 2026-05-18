fidenza video cattura lo sfregio al monumento del partigiano buff

A Fidenza, un video ha ripreso il momento in cui un uomo ha danneggiato il monumento dedicato al partigiano Buff. L’episodio è avvenuto di notte e le immagini mostrano chiaramente le azioni del responsabile, che ha sfregiato la statua con un oggetto. I Carabinieri hanno analizzato i filmati, individuando dettagli come il volto e i vestiti dell’uomo, che hanno portato all’identificazione. Al momento, non ci sono altre informazioni sulla sua eventuale motivazione o sulle conseguenze legali dell’atto.

? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a compiere lo scempio senza essere visto?. Quali dettagli hanno permesso ai Carabinieri di identificare il responsabile?. Cosa ha fatto l'indiziato con le corone floreali istituzionali?. Quali sono le conseguenze legali previste per questo reato aggravato?.? In Breve Indagato 35enne magrebino con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.. Gesto avvenuto nella notte del 6 marzo in via Giuseppe Mazzini.. Il partigiano Renato Guatelli ricevette la Medaglia d'Oro al Valor Militare.. Denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria di Parma dai membri dell'A.N.P.I. fidentina.. I Carabinieri della stazione di Fidenza hanno denunciato un uomo di 35 anni, cittadino magrebino, per il vile atto compiuto nella notte del 6 marzo in via Giuseppe Mazzini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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