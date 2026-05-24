Trento spreca il match point | la Virtus passa serie sul 2-2

Notizia in breve

La Dolomiti Energia Trentino ha perso in casa contro la Virtus, che ora pareggia la serie playoff sul 2-2. La squadra locale ha sprecato il primo match point per qualificarsi alla semifinale, subendo una sconfitta che mantiene aperta la serie. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno conquistato il risultato decisivo negli ultimi minuti. La serie si deciderà nelle prossime gare.