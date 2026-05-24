Trento spreca il match point | la Virtus passa serie sul 2-2
La Dolomiti Energia Trentino ha perso in casa contro la Virtus, che ora pareggia la serie playoff sul 2-2. La squadra locale ha sprecato il primo match point per qualificarsi alla semifinale, subendo una sconfitta che mantiene aperta la serie. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno conquistato il risultato decisivo negli ultimi minuti. La serie si deciderà nelle prossime gare.
La Dolomiti Energia Trentino si arrende davanti al proprio pubblico e vede sfumare il primo match point per la semifinale. La Virtus Olidata Bologna si impone 81-90 in Gara 4, pareggia la serie sul 2-2 e rimanda ogni discorso alla decisiva Gara 5.Per Trento resta il rammarico di una serata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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