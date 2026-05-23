Trento travolge la Virtus | alla BTS Arena una notte da sogno ora c’è il match point
La Dolomiti Energia Trentino ha vinto Gara 3 contro la Virtus alla BTS Arena, conquistando un successo convincente. La squadra ha mostrato una prestazione dominante, portando a casa la partita e mettendo pressione sulla serie. Con questa vittoria, ora si trova a un passo dalla conquista del match point. La partita si è svolta in un ambiente molto favorevole, con i tifosi che hanno sostenuto energicamente la squadra di casa.
La Dolomiti Energia Trentino si prende Gara 3 con una prova di forza impressionante e manda un segnale chiarissimo alla serie. Davanti a una BTS Arena sold out, l’Aquila domina la Virtus Bologna dall’inizio alla fine, vola anche sul +26 e conquista il 2-1 nei quarti playoff. Finisce 102-85 in una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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