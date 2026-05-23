Trento travolge la Virtus | alla BTS Arena una notte da sogno ora c’è il match point

Notizia in breve

La Dolomiti Energia Trentino ha vinto Gara 3 contro la Virtus alla BTS Arena, conquistando un successo convincente. La squadra ha mostrato una prestazione dominante, portando a casa la partita e mettendo pressione sulla serie. Con questa vittoria, ora si trova a un passo dalla conquista del match point. La partita si è svolta in un ambiente molto favorevole, con i tifosi che hanno sostenuto energicamente la squadra di casa.