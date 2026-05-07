La Scandone spreca il match point | Messina porta la serie alla bella

La squadra locale ha avuto l’occasione di chiudere la serie, ma ha perso il match point. La squadra ospite ha vinto l’incontro e ha portato la serie alla decisiva gara 3. La partita si è giocata al Pala Del Mauro e ora la qualificazione ai quarti di finale si deciderà in un'ultima sfida, prevista per la prossima occasione.

Tempo di lettura: 3 minuti La serie si riapre e la qualificazione ai quarti di finale passerà dalla decisiva gara 3 del Pala Del Mauro. La Scandone Avellino cade al Pala Tracuzzi contro la Basket School Messina con il punteggio di 82-72 al termine di una sfida intensa, nervosa e ricca di episodi che hanno cambiato l’inerzia del match. I siciliani pareggiano così i conti nella serie, rimandando ogni verdetto alla “bella” in programma domenica 10 maggio davanti al pubblico biancoverde. Per la Scandone non bastano i 25 punti di Gay e i 20 di Kmetic, protagonisti offensivi di una serata complicata soprattutto nella gestione dei possessi. Troppe le palle perse nei momenti chiave e poca lucidità nei minuti decisivi, fattori che hanno permesso a Messina di controllare la gara nei passaggi più delicati.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Scandone spreca il match point: Messina porta la serie alla “bella” Notizie correlate LE PAGELLE / Enrici decisivo, Tutino spreca il match pointDalla partenza shock alla riscossa guidata da Enrici, protagonista assoluto della serata. Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV CupChieri ha perso la finale d’andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza: davanti ai 4. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pazza Felice Scandone! De Simone al 117' decide la semifinale playoff contro l'Atletico Castelfranci; La Scandone spreca il match point: Messina porta la serie alla bella.