Treno militare investito da un'esplosione in Pakistan oltre 20 morti e decine di feriti | Attacco con autobomba

Un'esplosione ha colpito un treno militare nel Belucistan, in Pakistan, causando almeno 20 decessi e numerosi feriti. Secondo le fonti, si tratta di un attacco con autobomba. Le autorità stanno ancora valutando i dettagli dell’incidente e le cause dell'esplosione. Nessuna rivendicazione ufficiale è stata comunicata finora. La zona è stata isolata e le operazioni di soccorso sono in corso.

Più di 20 morti e decine di feriti in Pakistan, dove un'esplosione ha investito un treno militare nel Belucistan. Testimoni hanno riferito che un'autobomba si è schiantata contro il convoglio provocando una violenta deflagrazione. Il premier: "Condanno vili atti di terrorismo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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