Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio, causando numerosi morti e feriti. L’incidente si è verificato all’interno di uno stabilimento industriale situato in una zona urbana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le operazioni di soccorso. La dinamica dell’esplosione è ancora in fase di accertamento.

Una grave emergenza industriale ha colpito la città dove una potente esplosione è avvenuta all’interno di uno stabilimento di produzione di fuochi d’artificio. Secondo le informazioni diffuse nelle ultime ore, il bilancio provvisorio è di 21 morti e 61 feriti. Le autorità hanno avviato le operazioni di soccorso e messo in campo misure di sicurezza straordinarie, mentre proseguono le verifiche sulle cause dell’incidente. Esplosione alla fabbrica di fuochi d’artificio: la ricostruzione. L’episodio si è verificato presso una fabbrica di fuochi d’artificio. L’esplosione, avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 4 maggio, ha causato danni rilevanti nell’area dello stabilimento e ha richiesto l’attivazione immediata dei protocolli di emergenza.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Esplosione in fabbrica: decine di morti e feriti. Cos’è successo

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