Anarchici morti nell'esplosione del casale a Roma il custode che ha dato l'allarme | Una scena mai pensata

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il custode del complesso storico nel Parco degli Acquedotti a Roma ha riferito di aver dato l’allarme dopo un’esplosione che ha causato la morte di alcuni anarchici nel casale del Sellaretto. La scena descritta dal custode è stata definita da lui come “mai pensata” e ha coinvolto l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.

Il custode del complesso storico in cui si trova il Casale del Sellaretto nel Parco degli Acquedotti a Roma racconta il momento in cui ha dato l'allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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