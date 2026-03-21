Anarchici morti nell'esplosione del casale a Roma il custode che ha dato l'allarme | Una scena mai pensata

Il custode del complesso storico nel Parco degli Acquedotti a Roma ha riferito di aver dato l’allarme dopo un’esplosione che ha causato la morte di alcuni anarchici nel casale del Sellaretto. La scena descritta dal custode è stata definita da lui come “mai pensata” e ha coinvolto l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.