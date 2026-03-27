Eboli riunione in prefettura per la rimozione dell’ordigno bellico

Stamattina si è svolta in Prefettura una riunione di coordinamento riguardo alla rimozione di un ordigno bellico trovato nel territorio. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, tecnici specializzati e il sindaco del comune interessato. L’obiettivo era pianificare le operazioni di bonifica e stabilire le misure di sicurezza da adottare nelle zone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta stamane, in Prefettura, una riunione di coordinamento finalizzata a pianificare le attività connesse alla bonifica di un secondo ordigno bellico rinvenuto, nella mattinata di ieri, nel comune di Eboli, in un cantiere edile, a distanza di pochi chilometri da quello ritrovato nelle scorse settimane. All’incontro hanno preso parte il sindaco del comune di Eboli, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, i rappresentanti dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del 21° Reggimento Genio Guastatori, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’Anas, di RFI, dell’ENEL. Nel corso della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eboli, riunione in prefettura per la rimozione dell’ordigno bellico Articoli correlati Ordigno bellico della Seconda guerra mondiale ad Eboli: summit in Prefettura, disposto il piano per la bonificaAl momento, tenuto conto delle misure di sicurezza adottate dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori, non sarà interrotta la circolazione... Operazioni di bonifica per la rimozione dell'ordigno bellico, disposte alcune modifiche alla viabilitàIl ritrovamento riguarda un proiettile d’artiglieria in buono stato di conservazione. Tutti gli aggiornamenti su Eboli riunione in prefettura per la... Discussioni sull' argomento Nuovo ordigno bellico in cantiere: due evacuazioni nella Piana del Sele; Ordigno bellico nei cantieri dell'Alta Velocità: arriva l'ordinanza del sindaco; Bomba day dopo Pasqua: stop autostrada e statale; Ordigno bellico scoperto alla foce del fiume Lambro: interdette navigazione, pesca e balneazione. Bomba ad Eboli, vertice in Prefettura: sarà necessaria l'evacuazioneDelineato il piano d'azione per la bonifica: salva la circolazione autostradale ... msn.com Nella mattinata di ieri, in località Prato di Eboli, nelle vicinanze della Strada Provinciale 30, gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale hanno colto sul fatto un cittadino pakistano di quarant'anni mentre appiccava le fiamme a un cumulo - facebook.com facebook