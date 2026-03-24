Operazioni di bonifica per la rimozione dell' ordigno bellico disposte alcune modifiche alla viabilità

Sono in corso operazioni di bonifica nel piazzale Fausto Coppi a Savignano sul Rubicone, dove ieri è stato trovato un ordigno bellico nell’area di cantiere della nuova piscina. Le autorità hanno disposto alcune modifiche alla viabilità per consentire le operazioni, che vengono svolte dal Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore. La zona sarà sottoposta a controlli e interventi di sicurezza nelle prossime ore.

Il ritrovamento riguarda un proiettile d’artiglieria in buono stato di conservazione. Il rinvenimento è stato segnalato dalla ditta esecutrice dei lavori, Igt di Mercato Saraceno Il ritrovamento riguarda un proiettile d’artiglieria in buono stato di conservazione. Il rinvenimento è stato segnalato dalla ditta esecutrice dei lavori, Igt di Mercato Saraceno. Il piazzale è stato sgomberato e messo in sicurezza. Sempre per motivi di sicurezza è stata predisposta anche la chiusura del chiosco di piadina mentre resta regolarmente aperto il Seven Sporting Club, raggiungibile in auto dal parcheggio e relativo ingresso a monte, cui si accede da via Martin Luther King. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Via alle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico a Empoli: evacuate 5mila personeMobilitati enti, forze dell'ordine e protezione civile fin dalle 6,30 del mattino. Ordigno bellico in un terreno agricolo ad Aprilia, il piano per la rimozione. Famiglie evacuateLe operazioni nella giornata di sabato 14 marzo interesseranno una vasta area nella zona di Campo di Carne. Altri aggiornamenti su Operazioni di bonifica per la rimozione... Temi più discussi: Latina, terminate le operazioni di bonifica di un ordigno bellico nel comune di Aprilia; Sequestrato l’ecomostro della Noce, tre indagati: Irregolarità nelle operazioni di bonifica dell’amianto; In spiaggia rinvenuto un ordigno bellico, è una granata. Area interdetta per le operazioni di bonifica; BOMBA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE AD APRILIA, COMPLETATE LE OPERAZIONI DI BONIFICA. Amianto a Palermo, scattano i sigilli all'ex centro elettronico del BdSDenunciati il proprietario dell’immobile, il direttore dei lavori e il rappresentante legale dell’impresa ... msn.com Intervento di bonifica per valanga di grandi dimensioni staccatasi da Cima Cavallazza (Primiero)Si sono concluse intorno alle 16.30 odierne le operazioni di bonifica per una valanga di grandi dimensioni staccatasi nel ... valtellinanews.it C'è Lindsey Graham dietro alle operazioni di Trump in Iran. Il senatore repubblicano ha spinto per un attacco preventivo contro il regime della Repubblica islamica, mentre il mondo Maga si divide e accusa il presidente. Di Marco Arvati x.com Pauroso incendio di stamattina in via Mimmo Conenna quartiere Sant’Anna a Bari. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 6, le fiamme e i fumi hanni coinvolto il piano terra e i balconi delle abitazioni sopra stanti. Durante le operazioni di spegnimento c - facebook.com facebook