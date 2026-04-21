Trump esulta | Blocco di Hormuz? Un successo Più giorni per la tregua? Non c’è molto tempo I negoziati Usa-Iran slittano a domani – La diretta

Nel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il vicepresidente americano è programmato a Islamabad per riprendere i colloqui. Nel frattempo, l’ex presidente ha commentato positivamente il blocco dello stretto di Hormuz e ha affermato che il tempo per una tregua è limitato. I negoziati tra Washington e Teheran sono stati rinviati a domani, mentre le tensioni continuano a coinvolgere più attori nella regione.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo Notizie correlate Leggi anche: Negoziati Usa-Iran falliti, l’annuncio di Trump: «Blocco navale immediato a Hormuz». Putin si offre come mediatore – La diretta Leggi anche: Trump minaccia l’Iran: «Domani colloqui a Islamabad, accettino o li distruggeremo». Pasdaran: «Niente negoziati con blocco Usa» – La diretta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: Ci prendiamo l'uranio. Teheran smentisce; Hormuz riapre, Trump esulta e assicura: l’accordo è quasi fatto. Ma Teheran smentisce; Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigore; Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: Ci prendiamo l'uranio. Teheran smentisce. Scatta il blocco di Hormuz. Trump: 'Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate'- LIVEGhalibaf: 'Gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari a gallone'. Starmer: 'Gb non sostiene il blocco navale Usa allo Stretto di Hormuz'. Sondaggio, due terzi degli israeliani vogliono proseguire la guerra ... ansa.it Trump ha esultato per la riapertura di Hormuz. Poche ore dopo l’Iran lo ha richiusoL'Iran richiude Hormuz il 18 aprile: il blocco navale USA di Trump blocca i negoziati. Ricostruzione della crisi nelle ultime 24 ore. blogsicilia.it Se il blocco dello Stretto di Hormuz dovesse proseguire, le scorte di carburante di Ryanair rischiano di esaurirsi. Lo annuncia la compagnia aerea. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/caro-carburante-crisi-perch-prenotare-vacanze-urgente-871621.htmlutm_ facebook Blocco di Hormuz: il Kuwait dichiara lo stato di forza maggiore sulle spedizioni di #petrolio x.com