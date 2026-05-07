Tregua in bilico Teheran | Gli USA hanno violato il cessate il fuoco Trump assicura | È ancora in vigore ma annienteremo l’Iran se non firma l’accordo velocemente – La diretta
La situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane tesa, con Teheran che accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha dichiarato che l’accordo è ancora valido, ma ha avvertito che verrà distrutto se l’Iran non firma rapidamente. Oggi si attende la risposta di Teheran al memorandum proposto dagli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalla Cnn.
È attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Nelle ultime ore si è parlato di una replica da parte dell’Iran entro i prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina previsto per il 14-15 maggio. Il possibile accordo quadro, composto da una sola pagina, includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut. A riferirlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l’intesa – ancora in fase di definizione – avrebbe l’obiettivo di «porre fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso».🔗 Leggi su Open.online
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