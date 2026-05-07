Tregua in bilico Teheran | Gli USA hanno violato il cessate il fuoco Trump assicura | È ancora in vigore ma annienteremo l’Iran se non firma l’accordo velocemente – La diretta

La situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane tesa, con Teheran che accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha dichiarato che l’accordo è ancora valido, ma ha avvertito che verrà distrutto se l’Iran non firma rapidamente. Oggi si attende la risposta di Teheran al memorandum proposto dagli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalla Cnn.

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