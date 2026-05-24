Tre donne picchiate dai compagni in un giorno | una era incinta un' altra non ha più la milza

Una donna incinta di 27 anni è stata aggredita e picchiata dal compagno, riportando lesioni anche ai genitali e finendo in ospedale. Nello stesso giorno, altre due donne sono state vittime di violenza domestica, una delle quali ha subito gravi ferite che le hanno causato la perdita della milza. Le aggressioni sono avvenute tra le mura di casa, coinvolgendo mariti e fidanzati.

Sabato di violenza per tre donne aggredite e picchiate da mariti e fidanzati tra le mura domestiche. La prima a finire all’ospedale per lesioni, anche ai genitali, una 27enne sudamericana incinta. La giovane è stata malmenata dal padre del bambino. In rianimazione invece è stata ricoverata una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Taoist Master | Fantasy Action Movie English Sub, Full Movie HD

Notizie e thread social correlati

Maltrattamenti ai danni di due donne: una incinta, l’altra davanti alla figlia di 11 anniA Taviano, sono stati segnalati maltrattamenti e lesioni personali nei confronti di due donne con cui aveva avuto una relazione sentimentale.

“Il giorno in cui l’Italia non si è qualificata ai Mondiali ero sconvolta. Il dolore mi ha reso più saggia”: Shakira lancia il nuovo inno “Dai dai”Il 14 maggio è stato pubblicato il nuovo inno ufficiale dei Mondiali 2026, intitolato “Dai Dai”, realizzato dalla cantante colombiana in...

Si parla di: Gaza, denuncia choc contro Israele: Donne picchiate, anziani feriti e abusi sessuali sugli attivisti della Flotilla.

Tre donne picchiate dai compagni in un giorno: una era incinta, un'altra non ha più la milzaSabato di violenza per tre donne aggredite e picchiate da mariti e fidanzati tra le mura domestiche. Indagini di carabinieri e polizia ... ilpiacenza.it

Piacenza, in un giorno tre episodi di donne picchiate dai loro compagni: tra le vittime una 27enne incinta e una 25 a cui è stata rimossa la milzaVittime due giovani sudamericane di 27 e 34 anni, e una 25enne di origini albanesi. Sui primi due casi indaga la polizia, sul terzo il compagno della donna è stato fermato ... corrieredibologna.corriere.it