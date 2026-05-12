Maltrattamenti ai danni di due donne | una incinta l’altra davanti alla figlia di 11 anni
A Taviano, sono stati segnalati maltrattamenti e lesioni personali nei confronti di due donne con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Una delle donne era in gravidanza al momento degli episodi, mentre l’altra viveva con una figlia di 11 anni che si trovava a essere testimone delle violenze. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
TAVIANO - Maltrattamenti e lesioni personali nei confronti di due donne con cui ha avuto una relazione sentimentale: una era in stato di gravidanza al momento dei fatti, l’altra viveva con una figlia di 11 anni, costretta ad assistere alle violenze.Sono queste le accuse che pendono su un uomo di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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