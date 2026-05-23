Ultimo ha raccontato di essere stato rifiutato sia a X Factor che ad Amici, ammettendo di averlo comunicato anche alla conduttrice di quest’ultimo. Ha parlato delle sue prime canzoni, riconoscendo che oggi non ha più la stessa leggerezza di allora. Ha anche affermato di condividere l’età di alcuni ascoltatori e di porsi le stesse domande, anche se per lui le domande sono più significative delle risposte.

“Ho la stessa età di alcuni di voi, mi faccio le stesse domande e non ho le risposte. Anzi, per me sono più importanti le domande. Oggi sono qui a forma di punto interrogativo ”. Così Ultimo si è rivolto agli studenti dell’università di Tor Vergata durante un incontro in cui ha dialogato con lo psichiatra Paolo Crepet. Il cantautore romano ha raccontato gli inizi, le ansie, l’amore per il pianoforte e per la musica. Ma anche i lati oscuri del suo mestiere, come la sensazione di vuoto dopo i bagni di folla. In quasi 10 anni di carriera è arrivato, passo dopo passo, a riempire gli stadi. Il 19 giugno uscirà il suo nuovo album Il giorno che aspettavo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fui rifiutato a X Factor e ad Amici. Era corretto, l’ho detto anche a Maria De Filippi. Le prime canzoni? Sarebbe ipocrita dire che oggi ho la stessa leggerezza”: Ultimo si racconta

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