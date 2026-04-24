Roma Trastevere Controlli nell’ambito della mala-movida I Carabinieri arrestano 3 persone e denunciano 7

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato controlli nelle zone di Trastevere, concentrandosi sull’area della cosiddetta “mala-movida”. Durante le verifiche, sono stati arrestati tre persone e altre sette sono state denunciate. Le operazioni sono state svolte per garantire la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti illeciti nella zona. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in diverse aree della città.