Roma Trastevere Controlli nell’ambito della mala-movida I Carabinieri arrestano 3 persone e denunciano 7
Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato controlli nelle zone di Trastevere, concentrandosi sull’area della cosiddetta “mala-movida”. Durante le verifiche, sono stati arrestati tre persone e altre sette sono state denunciate. Le operazioni sono state svolte per garantire la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti illeciti nella zona. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in diverse aree della città.
Cronache Cittadine ROMA – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle zone della L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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