Tragedia all’Elba | malore fatale muore durante l’escursione in bici

Un turista svizzero di 79 anni è morto a causa di un arresto cardiaco durante un'escursione in bicicletta. L’uomo stava percorrendo la strada che collega San Piero a Marina di Campo quando si è sentito male. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia si è verificata questa mattina sull’isola.

Elba (Livorno), 24 maggio 2026 – Una mattinata di sport e natura si è trasformata in tragedia. Un turista svizzero di 79 anni ha perso la vita a causa di un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo la strada che da San Piero scende verso Marina di Campo. L'uomo stava partecipando a un'escursione accompagnato da una guida quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo. La stessa guida è stata la prima a prestare soccorso, iniziando immediatamente le manovre di massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti in rapida successione i sanitari della Croce Rossa di Marina di Campo e della Croce Verde di Portoferraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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