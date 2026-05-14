Malore durante un’escursione a Cortino | muore 68enne

Oggi nel pomeriggio, sui rilievi di Macchiatornella, nel territorio di Cortino, un uomo di 68 anni è deceduto durante un'escursione. L’escursionista, residente nella provincia di Teramo, è stato colto da un malore mentre si trovava in montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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Tragedia nel pomeriggio di oggi sui rilievi di Macchiatornella, nel territorio di Cortino (Teramo), dove un escursionista di 68 anni residente in provincia di Teramo è morto dopo essere stato colto da un malore durante un’uscita in montagna.L’allarme è stato lanciato dal compagno di escursione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malore fatale sui Monti del Partenio: muore 68enneAlle prime luci del giorno, un uomo di 68 anni, residente a Cervinara, lascia la propria abitazione diretto verso i boschi del Monte Partenio. Malore durante l’allenamento, 15enne muore su un campo da tennisTempo di lettura: 2 minutiCordoglio nel Sannio per la tragica scomparsa di Luigi Santarelli, ragazzo di appena 15 anni morto dopo un arresto cardiaco... Temi più discussi: Cade dal sentiero di montagna, Silvia muore davanti al compagno dopo un volo di 300 metri; Il Cicolano piange la morte di Luciano Micaloni. In lutto anche il calcio reatino; Turista americano muore alle Cinque Terre per un malore; Capaccio, cadavere nel fiume all'interno di un kayak: è un turista tedesco. Malore durante un’escursione a Cortino: muore 68enne, inutile la corsa dei soccorsiL’uomo si è sentito male sui rilievi di Macchiatornella. Sul posto elisoccorso, Soccorso alpino, 118, carabinieri e vigili del fuoco ... chietitoday.it Un turista tedesco muore durante escursione sull'Etna a 3.000 metriL'uomo, un 70enne, è stato probabilmente colto da malore; è intervenuto il soccorso alpino della Guardia di Finanza e del SASS ... lasicilia.it