Referendum giustizia Boccia | Votare no significa difendere Costituzione ed equilibrio tra poteri – Il video

Il 13 marzo 2026 si tiene un referendum sulla giustizia in Italia. Boccia afferma che votare no significa difendere la Costituzione e l’equilibrio tra i poteri, mentre critica la strumentalizzazione politica da parte della destra. Secondo lui, l’indipendenza dei giudici non è un privilegio, ma una garanzia fondamentale per tutti i cittadini.

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2026 "La destra prova a trasformarlo in uno scontro politico contro la magistratura, ma l’indipendenza dei giudici non e’ un privilegio corporativo: e’ una garanzia per tutti i cittadini. Dire No non significa difendere lo status quo. Significa difendere la Costituzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. E significa anche assumersi la responsabilità di riformare davvero la giustizia, affrontando i problemi reali: la carenza di personale, l’organizzazione degli uffici, la durata dei processi e le condizioni delle carceri. Per questo abbiamo detto con chiarezza che se vincerà il No apriremo una stagione di riforme vere e condivise, costruite insieme a magistratura, avvocatura, accademia e forze politiche, per migliorare davvero il servizio giustizia per i cittadini. 🔗 Leggi su Open.online

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