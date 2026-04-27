Andrea Crespi Thetis a Venezia una medusa olografica sospesa tra biologia e mito

Da veneziatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sua prima grande mostra istituzionale alla Fabbrica del Vapore di Milano, Artificial Beauty (a cura di Alisia Viola e Sandie Zanini), Andrea Crespi - ambassador di One Ocean Foundation - arriva a Venezia in occasione della 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale, con Thetis.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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