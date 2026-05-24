Un nuovo dettaglio emergente sui tempi dell’omicidio di Chiara Poggi indica che l’evento si sarebbe verificato tra i 15 e i 20 minuti. La rivelazione arriva dalle analisi di medicina legale e scienza forense, che continuano a contribuire a chiarire i particolari del caso. Finora, le indagini avevano lasciato aperti vari aspetti, ma questa nuova informazione potrebbe influenzare le ricostruzioni già esistenti. La procura prosegue con gli accertamenti, senza ulteriori commenti ufficiali.

I risvolti della medicina legale e della scienza forense continuano a gettare nuova luce sui grandi misteri che hanno segnato la memoria collettiva del nostro Paese. Quando i faldoni di inchieste apparentemente chiuse vengono riaperti sotto la spinta di nuovi elementi investigativi, la parola passa agli esperti di laboratorio, capaci di far parlare i reperti a distanza di anni. L’evoluzione delle tecniche d’indagine permette oggi di riesaminare dettagli anatomici e temporali che in passato sembravano aver esaurito il loro potenziale informativo, offrendo agli inquirenti strumenti inediti per mappare scenari complessi e verificare la consistenza di ipotesi alternative rimaste a lungo nell’ombra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tra i 15 e i 20 minuti lei…”. Chiara Poggi, questo non era ancora venuto fuori. Agghiacciante

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GARLASCO: IL PRESUNTO MOVENTE DELL'OMICIDIO DI CHIARA POGGI (testimonianza anonima)

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