La metro Linea 2 a Bagnoli pronta per l'America's Cup | le immagini della nuova stazione Porta del Parco

La nuova stazione metro Linea 2 di Bagnoli "Porta del Parco" sarà aperta entro un anno, in tempo per l'America's Cup. Lavori da maggio 2026. Le immagini di come sarà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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