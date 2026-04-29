Errori nelle certificazioni uniche 730 a rischio | allarme della Cgil sulle dichiarazioni dei redditi 2026

A poche ore dall'apertura della stagione delle dichiarazioni dei redditi per il 2026, la Cgil ha segnalato errori riscontrati nelle certificazioni uniche di numerosi contribuenti. Questi errori potrebbero influire sulla corretta compilazione dei modelli 730, creando potenziali problemi per molti cittadini. La questione è stata portata all'attenzione prima dell’inizio ufficiale delle pratiche fiscali di quest’anno.

A poche ore dal via alla dichiarazione dei redditi 2026, la Cgil segnala degli errori nelle certificazioni uniche di molti contribuenti che mettono a rischio migliaia di 730. Tuttavia la denuncia inviata al Mef lo scorso 21 aprile è rimasta senza risposta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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