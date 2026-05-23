Durante la gara Sprint, i due piloti Mercedes sono stati protagonisti di sorpassi azzardati. Russell, partito dalla pole, ha mantenuto la prima posizione, ma ha dovuto respingere alcuni attacchi. A un certo punto, il team radio ha richiesto a Russell di moderare i rischi. Successivamente, il team manager ha intervenuto per zittire un altro pilota coinvolto nel confronto, con un messaggio diretto a Toto Wolff. Alla fine, Russell ha conquistato la vittoria.

Una gara Sprint frizzante con protagonisti i due piloti Mercedes. Ha vinto, di forza, George Russell che dopo essere partito dalla pole, si è dovuto difendere da un paio di attacchi grintosi, ma eccessivi, di Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese, leader del mondiale, ha tentato il sorpasso all'esterno della prima curva, non certo il miglior posto, e difatti Russell ha difeso la posizione e Antonelli ha dovuto prendere la via di fuga. La rabbia di Kimi e l'intervento di Toto Wolff Antonelli ci ha poi provato alla staccata della chicane, curva 8, ma è arrivato lungo sbagliando ancora e finendo nella via di fuga interna. Antonelli ha poi iniziato a lamentarsi via radio del comportamento di Russell, esagerando anche in questa occasione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Kimi Antonelli, i sorpassi azzardati e il team radio contro Russell: l'intervento Toto Wolff per zittirlo, cosa è successo

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