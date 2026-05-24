Torino-Juve | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Prima, storica volta per il derby di Torino all'ultima giornata di campionato. E motivazioni forti per entrambe le squadre: i granata vogliono migliorare i 44 punti della passata stagione, la Juve insegue ancora la speranza di agguantare la qualificazione alla prossima Champions League. Per farlo, la squadra di Spalletti dovrà vincere e sperare che due tra Roma, Milan e Como (le formazioni che la precedono) non facciano altrettanto. Arbitro della sfida sarà Luca Zufferli, della sezione di Udine. Reduce dall'indolore sconfitta di Cagliari, la squadra di D'Aversa ha già ampiamente raggiunto la salvezza e proverà adesso a migliorare i 44 punti ottenuti nello scorso campionato: per farlo le basterà non perdere il derby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Che rapidità che ha avuto #LegaSerieA con il programma. Bravissimi Su #Torino #Juventus una cosa oggi voglio dirla: Conoscendo #Spalletti mi aspetto una formazione che faccia rumore con parecchie bocciature. Sarà un segnale per il futuro. OUT CHI x.com

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