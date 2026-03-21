Milan-Torino Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Sabato alle 18 si gioca Milan-Torino al Meazza, con l’arbitro Fourneau a dirigere la partita. La sfida sarà trasmessa in streaming su Dazn, Sky e NOW, permettendo agli appassionati di seguire l’evento da diversi dispositivi. La partita rappresenta un appuntamento importante del campionato italiano di calcio e si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito.

Milan-Torino è l'anticipo del sabato pomeriggio valido per la trentesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Meazza di Milano alle ore 18. La gara sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Assistenti M. Rossi e Moro. Quarto uomo Doveri. Al Var Nasca, assistente Var Maresca. La sconfitta con la Lazio ha lasciato strascichi pesanti in casa rossonera. L'occasione di accorciare a -5 dall'Inter è stata sprecata malamente e adesso, pur essendoci ancora la possibilità di insidiare i nerazzurri, occorre prima di tutto guardarsi le spalle nella corsa alla Champions. La vittoria è l'unico risultato ammissibile per il Milan, che dopo la sosta affronterà il Napoli nello scontro diretto al Maradona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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