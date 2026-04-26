Torino-Inter | Sky Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv

Domani sera si gioca Torino-Inter, una partita di calcio che sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme. Gli spettatori potranno seguire l'incontro in streaming su Sky, Dazn o Now, a seconda dell'abbonamento e della preferenza. La sfida si svolgerà allo stadio e vedrà i granata impegnati a confermare il momento positivo sotto la guida di D'Aversa, mentre i nerazzurri cercheranno di mantenere il ritmo.

La matematica ha rinviato lo scudetto dell'Inter, ma ormai è solo una questione di tempo. Chivu non ammette cali di tensione nonostante il momento sorrida su tutti i fronti (Coppa Italia compresa), ma davanti si ritroverà un Torino rigenerato dalla cura D'Aversa. All'Olimpico Grande Torino arbitra Mariani della sezione di Roma, che ritrova i nerazzurri dopo il rigore molto dubbio concesso al Maradona nella sfida scudetto contro il Napoli. D'Aversa ha rigenerato il Toro, che nelle ultime 5 partite ha perso solo una volta a San Siro contro il Milan. Il tecnico granata affronterà l'Inter senza Anjorin, fermato da un trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra procurato in allenamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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