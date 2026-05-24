Un tifoso è rimasto gravemente ferito durante gli scontri tra ultras, ora in codice rosso. La partita è stata sospesa e i tifosi hanno chiesto di non continuare a giocare. La polizia ha fermato gli scontri e ha evacuato alcune aree dello stadio. La partita è stata interrotta dopo sette minuti di ritardo rispetto all’orario previsto. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dei disordini e sugli interventi precedenti. Al momento, nessun’altra informazione ufficiale è stata comunicata.

Torino, 24 maggio 2026 – Con sette minuti di ritardo sono cominciate quattro delle cinque partite in programma stasera. A Torino, le squadre non sono ancora entrate in campo. I tifosi della Juve allo stadio chiedono infatti di non giocare per gli incidenti tra ultras nel pomeriggio. A Torino un tifoso è stato trasportato dai sanitari in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Il tifoso, che sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell'antistadio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Partita sospesa. I tifosi chiedono di non giocare

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