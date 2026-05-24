Moviola Torino Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Notizia in breve

Durante la partita tra Torino e Juventus della 38ª giornata di Serie A 202526 sono stati discussi alcuni episodi controversi. La moviola ha analizzato specifici interventi e decisioni arbitrali, evidenziando alcune fasi che hanno suscitato dubbi. Non sono state fornite informazioni sui dettagli di tali episodi o sulle decisioni prese dall’arbitro. La discussione riguarda esclusivamente le immagini e le analisi post-partita senza ulteriori commenti o interpretazioni.