Juve Sassuolo i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Juventus e Sassuolo sono arrivati all’Allianz Stadium per il pre-partita, con quelli degli ospiti che sono stati i primi a raggiungere l’impianto. Le due squadre sono state fotografate e filmate mentre si preparano per il match. Entrambe le formazioni sono entrate nello stadio per l’ultimo allenamento prima del fischio d’inizio.

Juve Sassuolo, le due formazioni raggiungono l’impianto sportivo per il pre-partita: gli avversari emiliani anticipano i padroni di casa. (Marco Baridon inviato allo Stadium) – La Juventus è pronta a scendere in campo per affrontare un match assolutamente cruciale. L’atmosfera all’esterno dell’Allianz Stadium si è rapidamente scaldata, accogliendo l’arrivo ufficiale delle compagini. Come documentato da , i mezzi di trasporto hanno fatto il loro ingresso scortati dalle forze dell’ordine. I primi a varcare i cancelli della struttura sono stati gli ospiti. Il pullman del Sassuolo ha infatti anticipato l’arrivo dei rivali, portando i neroverdi all’interno dei tunnel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita Articoli correlati Juve Lecce, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partitaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Benfica, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partitaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Sassuolo Juventus 0-3: DAVID SEGNA! È NATA L’ERA SPALLETTI Una selezione di notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: ULTIM'ORA JUVE-SASSUOLO: c'è la decisione sul rinvio del match | Cosa succede dopo la diagnosi di pertosse per Berardi e compagni; Sassuolo, sei soggetti isolati dal gruppo squadra causa pertosse: la situazione verso la Juve; Quando torna Vlahovic? Spalletti 'svela' verità e apre a rinnovo con Juventus; Sassuolo, caos pertosse: Sei calciatori isolati per i contagi. Squadra decimata, a rischio il match con la Juventus. Juve Sassuolo LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficialiJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una ... juventusnews24.com Juve-Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEAll'Allianz Stadium la gara valida per la trentesima giornata di campionato tra i bianconeri di Spalletti e i neroverdi di Grosso: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa Champions facebook #Juve- #Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa Champions x.com