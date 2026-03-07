Juve Pisa i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Juventus e Pisa sono arrivati all’Allianz Stadium in vista del match di campionato. La presenza delle due squadre si è svolta con immagini e video che mostrano il transito verso l’impianto milanese. Le vetture sono state accostate nei pressi dell’ingresso dello stadio, mentre i giocatori si preparano a scendere dai mezzi per entrare nell’impianto.

Juve Pisa, i pullman delle due squadre sono arrivati all'Allianz Stadium: tutte le FOTO e i VIDEO del pre-partita del match di campionato. (Marco Baridon inviato all'Allianz Stadium) – L'attesa è ormai giunta al termine per l'imminente gara di campionato. La Juventus si prepara a scendere in campo per un appuntamento cruciale della stagione. Il #Pisa è arrivato all'Allianz Stadium???? #?? #JuvePisa? @BaridonMarco pic.twitter.comuOLJWbFIWM — .com (@junews24com) March 7, 2026 I pullman delle due squadre hanno fatto il loro ingresso all'interno della pancia dell'Allianz Stadium. I veicoli hanno varcato i cancelli della struttura, trasportando i giocatori e gli staff tecnici direttamente negli spogliatoi per iniziare le procedure di rito in vista del match.

