Torino-Juventus il derby della Mole che vale una stagione

Questa sera alle 20.45 granata e bianconeri si sfidano allo stadio Grande Olimpico di Torino nell'ultima giornata di campionato. Il Torino non ha più nulla da chiedere al campionato ma uno sgambetto alla Juventus potrebbe costare caro in chiave qualificazione Champions League già di per sè. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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TORINO-JUVENTUS: il derby della Mole spiegato in 8 secondi

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