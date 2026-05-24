Torino-Juventus il derby della Mole che vale una stagione

Da torinotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 20.45 si gioca l’ultimo turno di campionato tra Torino e Juventus allo stadio Grande Olimpico di Torino. La partita, conosciuta come il derby della Mole, vede contrapposte le due squadre in una sfida che può influenzare le classifiche finali di stagione. Entrambe le squadre scendono in campo con le formazioni complete, pronte a darsi battaglia nell’ultima giornata.

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Questa sera alle 20.45 granata e bianconeri si sfidano allo stadio Grande Olimpico di Torino nell'ultima giornata di campionato. Il Torino non ha più nulla da chiedere al campionato ma uno sgambetto alla Juventus potrebbe costare caro in chiave qualificazione Champions League già di per sè. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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TORINO-JUVENTUS: il derby della Mole spiegato in 8 secondi

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