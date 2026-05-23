Il Torino ha deciso di vietare simboli bianconeri allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione del derby della Mole di domani sera. La Juventus ha espresso perplessità sulla misura adottata. La partita si disputerà comunque con i tifosi presenti, ma senza possibilità di esibire simboli o bandiere riconducibili alla squadra rivale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club granata prima dell’incontro.

Tra Torino e Juventus è già iniziato il derby della Mole in programma domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Il club granata ha spiegato che i settori Distinti «sono tassativamente riservati ai tifosi del Toro e ai neutrali». «Per evidenti ragioni di sicurezza ed evitare tensioni - è il messaggio - non sarà consentito l'accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite. Ti invitiamo quindi a rispettare questa regola di buonsenso per garantire a tutti un ambiente sicuro e sereno». La replica della Juve: "Forte perplessità. Ogni tifoso deve vivere la propria passione nel rispetto degli altri e delle... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Derby della "Mole", il Torino vieta simboli bianconeri allo stadio. Juve "perplessa"

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