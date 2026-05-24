Torino Juve 0-1 LIVE | ci prova Cambiaso Paleari dice no!
Nella partita tra Torino e Juventus, la squadra ospite ha vinto 1-0. Durante il match, un tentativo di Cambiaso è stato respinto da Paleari, portiere della squadra di casa. La partita si è svolta nella 38ª giornata di Serie A 202526. Sono stati segnalati moviola e cronaca in tempo reale, con il risultato finale che vede la Juventus prevalere sul Torino.
di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-1: sintesi e moviola. 48? TIRO CAMBIASO! – Conclusione da fuori area di Cambiaso, Paleari si oppone e devia in angolo. 46? PEDERSEN CERCA ZAPATA! – Il Torino entra in campo in maniera più aggressiva, Pedersen cerca subito Zapata: palla troppo lunga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Match Thread: Torino vs Juventus | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
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