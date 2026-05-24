Torino Juve 0-1 LIVE | ci prova Cambiaso Paleari dice no!

Notizia in breve

Nella partita tra Torino e Juventus, la squadra ospite ha vinto 1-0. Durante il match, un tentativo di Cambiaso è stato respinto da Paleari, portiere della squadra di casa. La partita si è svolta nella 38ª giornata di Serie A 202526. Sono stati segnalati moviola e cronaca in tempo reale, con il risultato finale che vede la Juventus prevalere sul Torino.