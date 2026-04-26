Milan Juve 0-0 LIVE | ci prova Rabiot Di Gregorio dice no!

Nella partita valida per la 34ª giornata di Serie A, Milan e Juventus si sono affrontate senza riuscire a segnare, con il punteggio di 0-0. Durante l'incontro, Rabiot ha tentato di trovare la rete, ma il portiere avversario ha parato il suo tiro. La cronaca si è concentrata anche sulla moviola, senza che siano stati assegnati rigori o altri interventi disciplinari significativi.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. 32? SI ACCENDE LA SFIDA! – Partita che si accende all’improvviso a San Siro: continui ribaltamenti di fronte in questa fase. 27? SCONTRO TOMORI-MCKENNIE! – Durissimo scontro tra i due giocatori in campo: rimane a terra il texano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: ci prova Rabiot, Di Gregorio dice no! Notizie correlate Atalanta Juve 0-0 LIVE: ci prova Zappacosta, blocca Di Gregoriodi Andrea BargioneAtalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26... Roma Juve 3-1 LIVE: reazione dei bianconeri! Ci prova Koopmeiners, Silvar dice nodi Andrea BargioneRoma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. DIRETTA | Milan Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: rossoneri arrembanti! (Serie A 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Milan-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri e Spalletti si sfidano a San SiroLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Elkann presente a #MilanJuve Ecco i dettagli - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra #Allegri e #Spalletti x.com