Torino Juve 0-1 LIVE | Vlahovic porta in vantaggio i bianconeri! Poi ci riprova Conceicao
Durante la 38ª giornata di Serie A, Juventus ha vinto 1-0 contro Torino grazie a un gol di Vlahovic. Dopo aver segnato, Vlahovic ha tentato di segnare ancora, mentre Conceicao ha cercato di rispondere per il Torino. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca.
di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-1: sintesi e moviola. 23? GOL JUVENTUS – I bianconeri sbloccano la partita grazie alla girata in area di Vlahovic, assist di Thuram! Altro gol pesantissimo per il serbo 18? BOGA SPINGE – I bianconeri si affidano alla velocità e i dribbling dell’esterno: la difesa granata respinge in qualche modo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
SPALLETTI METTE LUI IN PORTA E GIOCA YILDIZ | JUVENTUS GALATASARAY LA FORMAZIOE | VLAHOVIC!
Notizie e thread social correlati
Lecce Juve 0-1 LIVE: gol di Vlahovic, poi palo di Conceicao. Che inizio di partita per i bianconeri!Nella partita tra Lecce e Juventus, il risultato finale è di 0-1 in favore dei bianconeri.
Juve Genoa 1-0 LIVE: Bremer porta in vantaggio i bianconeri!!Nella partita tra Juventus e Genoa, i bianconeri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Bremer.
Temi più discussi: Torino-Juventus, numeri e curiosità; Torino-Juve, remake dell’andata: il VAR riaccende la folle notte Champions; Torino-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT.
Torino e Juventus sono scese in campo per un secondo riscaldamento: la Lega ha fissato il nuovo calcio d'inizio per le ore 21:45. La situazione è tesa: dopo il ferimento di un tifoso bianconero, il settore ospiti avrebbe chiesto di non giocare minacciando l'invas x.com
Serie A, ora Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juve, Cremonese-Como: sfide per Champions e retrocessione. Il Napoli vince 1-0 con l'Udinese: chiude secondo. Parma-Sassuolo 1-0. Lazio-Pisa 2-1, Bologna-Inter 3-3, Fiorentina-Atalanta 1-1 facebook
Match Thread: Torino vs Juventus | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
Torino-Juventus LIVE: segui il derby della Mole tra D'Aversa e SpallettiLa stracittadina piemontese rappresenta l'ultimo assalto alla Champions League dei bianconeri, mentre i granata meditano lo sgambetto ... corrieredellosport.it
LIVE Torino-Juventus 0-1Torino-Juventus, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it