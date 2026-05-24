Torino Juve 0-1 LIVE | Vlahovic porta in vantaggio i bianconeri! Poi ci riprova Conceicao

Notizia in breve

Durante la 38ª giornata di Serie A, Juventus ha vinto 1-0 contro Torino grazie a un gol di Vlahovic. Dopo aver segnato, Vlahovic ha tentato di segnare ancora, mentre Conceicao ha cercato di rispondere per il Torino. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca.