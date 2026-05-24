Torino Juve 0-1 LIVE | Vlahovic porta in vantaggio i bianconeri! Poi ci riprova Conceicao

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 38ª giornata di Serie A, Juventus ha vinto 1-0 contro Torino grazie a un gol di Vlahovic. Dopo aver segnato, Vlahovic ha tentato di segnare ancora, mentre Conceicao ha cercato di rispondere per il Torino. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca.

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di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-1: sintesi e moviola. 23? GOL JUVENTUS – I bianconeri sbloccano la partita grazie alla girata in area di Vlahovic, assist di Thuram! Altro gol pesantissimo per il serbo 18? BOGA SPINGE – I bianconeri si affidano alla velocità e i dribbling dell’esterno: la difesa granata respinge in qualche modo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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