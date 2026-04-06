Juve Genoa 1-0 LIVE | Bremer porta in vantaggio i bianconeri!!

Nella partita tra Juventus e Genoa, i bianconeri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Bremer. La sfida, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con il risultato di 1-0. La cronaca, la moviola e il tabellino sono disponibili per approfondire i momenti salienti dell'incontro. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto i bianconeri ottenere tre punti importanti in casa.

di Andrea Bargione Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 1-0: sintesi e moviola. 7? THURAM PERICOLOSO! – Ripartono i bianconeri con la palla in avanti per David che tocca in mezzo per Thuram che fa due passi e tira in porta: palla fuori. 5? JUVE IN VANTAGGIO! – Gleison Bremer porta subito in vantaggio la Juventus! Il difensore brasiliano ci prova due volte di testa e alla seconda occasione trova il gol su assist di Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa 1-0 LIVE: Bremer porta in vantaggio i bianconeri!! Juve Genoa Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta in vantaggio i bianconeriBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Parma Juve 0-1 LIVE: bianconeri in vantaggio grazie al gol di Bremer!Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Genoa-Juventus 0-0 | Le rossoblù strappano un punto prezioso contro le bianconere | #SerieAWomen Temi più discussi: Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Genoa per tornare a vincere; Juventus–Genoa, le formazioni ufficiali. Juve-Genoa, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Le scelte di SpallettiLa Juve è pronta a scendere in campo con un solo obiettivo: i tre punti. Dopo la mancata vittoria nella sfida casalinga contro il Sassuolo, i bianconeri non possono commettere altri passi falsi con il ... msn.com Juventus-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Genoa del 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net #Yildiz e #Boga premiati Cosa è successo prima di #JuveGenoa facebook Verso #Juventus - #Genoa: la probabile formazione di #Spalletti e le clamorose voci su #Cambiaso x.com