Lecce Juve 0-1 LIVE | gol di Vlahovic poi palo di Conceicao Che inizio di partita per i bianconeri!

Nella partita tra Lecce e Juventus, il risultato finale è di 0-1 in favore dei bianconeri. Al 23° minuto, è stato segnato il gol decisivo da parte di Vlahovic. Dopo il vantaggio, i padroni di casa hanno colpito il palo con Conceicao, che ha sfiorato il pareggio. La gara, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, ha visto anche moviole e analisi dettagliate delle azioni più importanti.

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di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 10? CHE GIOCATA DI KOOP! – Buon inizio di gara di Koopmeiners, che supera due uomini con una giocata e mette in mezzo un bel cross: respinte la difesa del Lecce. 6? ANCORA VLAHOVIC! – Scatenato in questo inizio di sfida l’attaccante bianconero: palla in profondità e tiro con il sinistro del serbo! Falcone si oppne.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lecce Juve 0-1 LIVE: gol di Vlahovic, poi palo di Conceicao. Che inizio di partita per i bianconeri! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lecce Juve 0-1 LIVE: palo di Conceicao! Bianconeri vicini al raddoppio!di Andrea BargioneLecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 Ultimi... Juve Genoa 2-0 LIVE: bianconeri vicini al gol, palo di David!di Andrea BargioneJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Lecce-Juventus quote analisi 36ª giornata Serie A; Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Lecce-Juventus: il destino tra le mani; Tutte le notizie di calcio in Diretta. Lecce-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlahovic in gol dopo 13 secondiLa diretta live di Lecce-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Lecce-Juve 0-1 Partita pazza! Gol di Vlahovic al 1', poi miracolo di Di Gregorio e palo di ConceiçaoLa gara della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport ... gazzetta.it #Lecce 0-1 #Juventus : Dusan Vlahovic! What was that, 12 seconds! #LecceJuve #SerieA #LecceJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com Match Thread: Lecce vs. Juventus | Serie A reddit