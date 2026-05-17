Juve Fiorentina 0-1 LIVE | fine primo tempo decide per ora il gol di Ndour
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, terminata il primo tempo sul punteggio di 1-0 in favore dei toscani, il gol decisivo è stato segnato da Ndour. La gara, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, si sta svolgendo con diverse azioni da entrambe le parti e alcune occasioni create, ma al momento il risultato rimane immutato. La cronaca della prima parte si concentra sui momenti salienti e sulle opportunità più significative di entrambe le squadre.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-1: sintesi e moviola. Fine primo tempo 45? TIRO HARRISON – Conclusione da dentro l’area di rigore di Harrison, para Di Gregorio che mette in corner. 3? di recupero 44? AMMONITO BREMER – Cartellino giallo per Bremer dopo un fallo su Piccoli a metà campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
DIRETTA STADIO FIORENTINA JUVE 1-1: UN PAREGGIO CHE DELUDE GLI JUVENTINI IN STUDIO
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