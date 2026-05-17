Juve Fiorentina 0-1 LIVE | fine primo tempo decide per ora il gol di Ndour

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, terminata il primo tempo sul punteggio di 1-0 in favore dei toscani, il gol decisivo è stato segnato da Ndour. La gara, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, si sta svolgendo con diverse azioni da entrambe le parti e alcune occasioni create, ma al momento il risultato rimane immutato. La cronaca della prima parte si concentra sui momenti salienti e sulle opportunità più significative di entrambe le squadre.

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