L'incontro tra Udinese e Juventus si è concluso con un risultato di 0-1, deciso da un gol di Boga nel primo tempo. La partita, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti sulla cronaca, le azioni salienti e le verifiche della moviola. Al termine del primo tempo, il punteggio vede i bianconeri avanti di un gol.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 1 di recupero 44? ATTA PERICOLOSO! – Conclusione in porta ancora per il calciatore dell’Udinese: palla deviata in corner. 41? BOGA VICINO ALLA DOPPIETTA! – Altra grandissima giocata di Locatelli che sta mettendo in difficoltà la difesa dell’Udinese: Boga riceve sul sinistro e prova il tiro sul primo palo: Okoye tocca e manda sul palo, poi corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-1 LIVE: decide il primo tempo il gol di Boga! Fine primo tempo della sfida

Articoli correlati

Juve Napoli 1-0 LIVE: fine primo tempo allo Stadium, decide fino ad ora il gol di DavidPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Leggi anche: Fiorentina Torino LIVE 0-1: fine primo tempo, decide il gol di Casadei (su dormita della difesa Viola)

Altri aggiornamenti su Udinese Juve

Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus.

Serie A: Udinese-Juventus in campo 0-1 DIRETTASpalletti lancia lo sprint per un posto Champions. Runjaic: 'Juventus una squadra eccellente, tra le più forti' (ANSA) ... ansa.it

LIVE Udinese-Juventus 0-1 Serie A 2025/2026: Gol di Jérémy Boga Juventus in vantaggioSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Udinese-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Spalletti stupisce! Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus - facebook.com facebook

Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com