Udinese Juve 0-0 LIVE | Conceicao pericoloso! Ma che palla gli ha dato Locatelli?!

Nella partita tra Udinese e Juventus, terminata con uno zero a zero, si sono viste occasioni per entrambe le squadre. Conceicao è stato protagonista di un’azione pericolosa, mentre Locatelli ha fornito un passaggio che ha suscitato qualche discussione. La gara, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita con attenzione da tifosi e addetti ai lavori.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-0: sintesi e moviola. 16? ANCORA JUVE – Palla meravigliosa di prima di Locatelli per Conceicao: movimento che manda fuori giri due avversari e poi arriva il tiro! Attenta la difesa bianconera. 13? OCCASIONE JUVE – In pochi minuti ci prova prima Yildiz di sinistro ma viene chiuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-0 LIVE: Conceicao pericoloso! Ma che palla gli ha dato Locatelli?! Articoli correlati Juve Benfica LIVE 0-0: Yildiz vicino al gol! Ma che palla di Locatelli!!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Lazio 0-1 LIVE: Pedro porta in vantaggio i biancocelesti. Ma che palla persa da Locatelli…di Andrea BargioneJuve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26 Partita... Approfondimenti e contenuti su Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus. DIRETTA | Udinese Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: Boga è titolare! (Serie A, 14 marzo 2026)Serie A, Diretta Udinese Juventus, streaming video tv: partita delicata per i bianconeri ospiti, in corsa per un posto in Champions League (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Udinese-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: bianconeri a caccia della vittoriaLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Spalletti stupisce! Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus - facebook.com facebook Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com