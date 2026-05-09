Lecce Juve 0-1 LIVE | Cambiaso cerca Vlahovic respinge la difesa

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Lecce e Juventus valida per la 36ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 1-0. Durante il match, Cambiaso ha cercato Vlahovic in diverse occasioni, ma la difesa del Lecce ha respinto i tentativi. La cronaca si è concentrata sulle azioni offensive e difensive di entrambe le squadre, con un focus particolare sulla fase finale dell'incontro. Sono state inoltre analizzate le decisioni della moviola e il tabellino complessivo del confronto.

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di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave  Champions League  per la  Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di  Lecce  implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 74? DOPPIO CAMBIO LECCE – Fuori Cheddira, dentro Camarda. Fuori Banda, dentro N’Dri. 69? CAMBIO LECCE – Dentro Helgason, fuori Danilo Veiga. 68? YILDIZ PERICOLOSO! – Grande azione della Juventus sulla fascia destra con scambi rapidi e precisi di Conceicao, McKennie e Kalulu.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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