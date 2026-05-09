Lecce Juve 0-1 LIVE | Cambiaso cerca Vlahovic respinge la difesa

Nella partita tra Lecce e Juventus valida per la 36ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 1-0. Durante il match, Cambiaso ha cercato Vlahovic in diverse occasioni, ma la difesa del Lecce ha respinto i tentativi. La cronaca si è concentrata sulle azioni offensive e difensive di entrambe le squadre, con un focus particolare sulla fase finale dell'incontro. Sono state inoltre analizzate le decisioni della moviola e il tabellino complessivo del confronto.

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