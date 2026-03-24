Incendio sul raccordo anulare | camion avvolto dalle fiamme

Incendio sul Grande raccordo anulare di Roma dove un camion nella prima mattinata di martedì 24 marzo è stato avvolto dalle fiamme. Il fatto è accaduto all'altezza del chilometro 28 poco prima dell'uscita per via Nomentana. Le lingue di fuoco, intorno alle 6:15, hanno avvolto un mezzo pesante in carreggiata interna con la parte anteriore del veicolo completamente distrutta. Una colonna di nube nera si è alzata in cielo, ben visibile nelle zone di San Basilio e Torraccia. Alcuni residenti hanno avvertito un boato, altri hanno notato il fumo nero che è stato sprigionato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i pompieri e il personale di Anas, per la pulizia della sede stradale e la messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Incendio sulla Pontina: furgone avvolto dalle fiamme

Incendio a Napoli, il Teatro Sannazaro avvolto dalle fiamme – VIDEONapoli, 17 febbraio 2026 – Questa mattina, martedì 17 febbraio, un incendio è divampato nel cuore di Napoli, in via Chiaia, coinvolgendo lo storico...