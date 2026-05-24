Topalovic esulta | Molto felice del mio primo assist in Serie A con questi colori speciali

Notizia in breve

Il centrocampista sloveno ha condiviso sui social un messaggio di gioia dopo aver fornito il suo primo assist in Serie A, contribuendo al pareggio 3-3 contro il Bologna. L'assist è stato realizzato per un compagno di squadra, Diouf. Topalovic ha definito l'azione “molto felice” e ha sottolineato il significato speciale di questa partita, che ha portato al risultato di parità.