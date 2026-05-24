Topalovic esulta | Molto felice del mio primo assist in Serie A con questi colori speciali

Da internews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista sloveno ha condiviso sui social un messaggio di gioia dopo aver fornito il suo primo assist in Serie A, contribuendo al pareggio 3-3 contro il Bologna. L'assist è stato realizzato per un compagno di squadra, Diouf. Topalovic ha definito l'azione “molto felice” e ha sottolineato il significato speciale di questa partita, che ha portato al risultato di parità.

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di Paolo Moramarco Topalovic esulta per l’assist a Diouf sui propri social. Il messaggio del centrocampista sloveno per la giocata valsa il 3-3 contro il Bologna. Nell’ultima giornata di campionato al Dall’Ara, Topalovic ha brillato al suo secondo match in Serie A con l’ Inter, servendo con una precisa verticalizzazione da una trequarti all’altra, la palla a Andy Diouf per il pareggio dei nerazzurri sul 3-3 contro il Bologna, evitando la sconfitta in una giornata di festa per i campioni d’Italia. Lo stesso centrocampista sloveno classe 2006 ha poi scritto su Instagram un messaggio per sottolineare l’assist e la gioia per aver contribuito al punto conquistato dall’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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