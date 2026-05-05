Zanetti esulta | Chivu straordinario Lautaro all’Inter è molto felice Nico Paz? Complicato

Il vicepresidente dell’Inter ha commentato la vittoria dello scudetto, sottolineando l’ottima prestazione di alcuni giocatori chiave. Ha elogiato le qualità di un difensore, definendolo “straordinario”, e ha riferito che l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, è molto soddisfatto del suo ruolo nella squadra. Riguardo a un giovane centrocampista, ha detto che la situazione è complessa. La squadra ha concluso la stagione con un successo importante.

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